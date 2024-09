Ddl sicurezza: Ascari (M5s), ‘su carceri norme disumane e foga repressiva’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “La foga ideologica e repressiva di questo centrodestra arriva al punto da proporre in questo Ddl che vengano puniti i detenuti che osino protestare contro le condizioni disumane degli istituti italiani. Addirittura arrivano a proporre di sanzionare la resistenza pacifica e passiva, quella di chi ad esempio rifiuta di mangiare il cibo scaduto, di entrare in una cella dove il caldo è insopportabile o dove imperversano gli scarafaggi. Anziché scrivere queste norme disumane dovrebbero andare a vedere le carceri da dentro, parlare con chi ci vive e ci lavora. Le carceri non hanno bisogno di altra repressione ma di investimenti, di assunzioni di agenti della polizia penitenziaria, di personale sanitario, di psicologi, di funzionari giuridico-pedagogici, di mediatori culturali”. Lo ha detto la deputata M5S Stefania Ascari nella discussione sugli emendamenti al ddl Sicurezza.