Ddl sicurezza: Avs, ‘ritirato emendamento Fi su detenute madri, solito voltafaccia’

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “E’ stato appena ritirato l’emendamento di Forza Italia all’articolo 15 del ddl sicurezza sulle detenute madri: resta dunque la norma voluta dalla destra che prevede il carcere e senza nessuna dilazione nel rispetto dei minori. Si tratta dell’ennesimo voltafaccia del partito di Tajani che, in cambio di questa figuraccia, accetta di aggiungere una innocua frase al testo in base alla quale entro il 31 ottobre di ciascun anno il governo è tenuto a presentare al Parlamento una relazione sulla attuazione delle misure cautelari nei confronti delle donne incinte delle madri di bimbi di età inferiore a tre anni. Non possiamo dire che siamo sorpresi perché ci aspettavamo questa clamorosa retromarcia”. Così Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs nella commissione Affari costituzionali della Camera.