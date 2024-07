Ddl Sicurezza: Boschi, ‘maggioranza sconnessa da realtà, carceri emergenza’

25 Luglio 2024

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “È paradossale che il Parlamento discuta di una norma non urgente mentre la vera emergenza delle carceri è sotto gli occhi di tutti. Quello che la Camera avrebbe dovuto approvare, e subito, è la proposta di legge Giachetti contro il sovraffollamento carcerario, ma è evidente che questa maggioranza sia sconnessa dalla realtà”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo in Commissione sul ddl Sicurezza.

“Il Presidente della Repubblica, che ha parlato di condizioni angosciose e indecorose per un Paese civile, ci ha indicato la strada. Purtroppo il governo sceglie di discostarsene: si occupano di carceri solo per introdurre nuove norme sulle rivolte, che non faranno che peggiorare la situazione e legittimare l’uso della violenza. Le rivolte non si evitano inasprendo le pene e tantomeno equiparando la violenza alla resistenza passiva, ma migliorando le condizioni di vita all’interno degli istituti penitenziari, con il lavoro, con attività trattamentali. Purtroppo con questo governo ci troviamo di fronte al solito problema del dito e la luna…e sappiamo lo stolto dove guarda”, conclude.