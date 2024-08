Ddl sicurezza: Braga (Pd), ‘governo e maggioranza ora riflettano su sue assurdità’

1 Agosto 2024

Roma, 1 ago (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti del fatto che questo provvedimento, che ha tanti punti critici, possa essere discusso in commissione rinviando a settembre l’approdo in aula. Per noi questo provvedimento non può avere una gestione che mortifica il confronto parlamentare. Ci auguriamo che maggioranza e governo possano riflettere sulle assurdità contenute nel Ddl”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga, al termine della Capigruppo di Montecitorio, sul Ddl sicurezza.