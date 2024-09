Ddl sicurezza: Braga, ‘svolta a destra, reprimono dissenso e critica’

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “C’è una svolta a destra nel Paese e passa per il decreto sicurezza. Si vuole reprimere ogni espressione di dissenso e si aggravano le pene per tutte le manifestazioni di critica. Norme gravissime che colpiscono i valori sostenuti e tutelati dalla Costituzione. Forza Italia, che aveva espresso un minimo disaccordo liberale, si è rimessa in riga e lascia bambini di meno di un anno in carcere con le madri. È in gioco la libertà delle persone, una deriva pericolosa e inaccettabile”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.