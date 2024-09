Ddl sicurezza: De Corato (Fdi), ‘giornata della svolta’

12 Settembre 2024

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Oggi alla Camera abbiamo approvato l’articolo 15 del ddl Sicurezza attraverso il quale, finalmente, ci potrà essere il carcere per le borseggiatrici che sfruttano il fatto di essere incinta per rubare ai cittadini. Soprattutto a Milano, queste ladre, sono arrivate così numerose a causa della Circolare ‘morbida’ diramata dalla Magistratura nel 2016 che prevedeva, in casi di fermo di donne in stato di gravidanza (ma molte fingevano di esserlo senza che fosse vero), che il magistrato incaricato avrebbe dovuto verbalizzare le circostanze e, a quel punto, avrebbe valutato il da farsi lasciandole, nel frattempo, in stato di libertà”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, vice presidente della commissione Affari costituzionali della Camera ed ex vice sindaco delle Giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

“Il governo Meloni, come ribadito nelle scorse settimane dalla stessa premier – prosegue -, ha messo una stretta soprattutto su queste questioni e oggi lo ha dimostrato concretamente. Un altro importante risultato odierno è stato quello che, finalmente, saranno immediati gli sgomberi degli appartamenti occupati. Mai più, da oggi, casi come quello di Ilaria Salis, per esempio, che occupò tranquillamente l’appartamento in via Borsi a Milano negli anni scorsi, con un debito ancora in essere di circa 90mila euro nei confronti di Aler”.

“A questo punto, il sindaco Sala a Milano (negli appartamenti gestiti da MM) e tutti i suoi colleghi nei comuni amministrati dal centrosinistra, si preparino a sgomberare gli abusivi che non saranno più tollerati per merito della norma approvata oggi a Montecitorio”, conclude De Corato.