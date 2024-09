Ddl sicurezza: Fratoianni, ‘da destra ddl repressione’

23 Settembre 2024

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “Mi sarei accontentato da questo governo e da questi ministri di dichiararsi antifascisti, mi sarebbe bastato. Ma non ci sono ancora riusciti perché non hanno rotto quei legami con il passato, e perché la loro cultura è così intrisa di autoritarismo che appena hanno la possibilità quell”autoritarismo te lo riversano addosso”. Così Nicola Fratoianni di Avs chiudendo ieri sera la festa nazionale di SI a Barletta intervistato da Bianca Berlinguer.

“Non è un caso che il Parlamento in questi giorni – prosegue il leader di SI – è chiamato ad approvare un disegno di legge sicurezza al quale tutti e tutte devono guardare con indignazione e con un sacco di preoccupazione: quando stabilisci per legge che gli operai che manifestano perché vedono andare in fumo i propri posti di lavoro, o che gli studenti o gli ecoattivisti che manifestano per un mondo non travolto dalla crisi climatica, non sono più passibili di un illecito amministrativo ma vanno in galera allora la democrazia di questo Paese è a rischio.E quando metti a rischio la democrazia tutto torna – conclude Fratoianni – e si capisce perché fanno fatica a dire quella parola”.