Ddl sicurezza: Fratoianni, ‘destra vuole italiani ‘zitti e buoni’, non ci riusciranno’

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “La destra ha approvato, per ora alla Camera dei Deputati , quello che chiama ‘ddl sicurezza’, quando per onestà intellettuale dovrebbe chiamarsi ‘ddl repressione’. Perché l’unica ‘sicurezza’ a cui mira è quella di farli rimanere comodi al loro posto, senza nessuno che protesti”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Manifestazioni e scioperi diventano un reato se fatto in strada, anche i picchetti di fronte alle scuole. Chi protesta in carcere – prosegue il leader di SI – rischia fino a 20 anni, ma se lo fa in maniera passiva o non violenta ne rischia “solo” quattro. Stessa sorte per chi manifesta contro le grandi opere come il Ponte sullo Stretto o la Tav, fino a 20 anni con le nuove aggravanti, più di un omicidio. Ma anche nuove restrizioni su chi solidarizza con le occupazioni, per non parlare della possibilità di di detenere una seconda arma personale al di fuori di quella di ordinanza e al di fuori del servizio per le forze dell’ordine, del carcere immediato anche per le madri incinte o con figli di età inferiore a un anno o del divieto di vendere Si , e quindi di usare il cellulare per tenersi in contatto con la propria famiglia, a chi non ha il permesso di soggiorno”.

“Una sfilza di nuovi reati, con un solo obiettivo: reprimere e incarcerare chiunque non sia d’accordo con loro. Vi sembra – conclude Fratoianni – una democrazia libera questa?”.