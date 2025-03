Ddl sicurezza: Giorgis (Pd), ‘grazie a nostra determinazione torna alla Camera’

26 Marzo 2025

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Grazie alla determinazione del Pd e delle altre forze di opposizione che hanno messo in luce le contraddizioni e i limiti del testo il Ddl sicurezza tornerà alla Camera per una terza lettura. Siamo di fronte ad una destra pasticciona che non sa nemmeno fare i conti e si è dimenticata di garantire le coperture future. Per fortuna c’è il Parlamento. A questo punto il testo sarà modificato e nella discussione riproporremmo i nostri emendamenti che cercheranno di rispondere alle preoccupazioni del Presidente Mattarella per migliorare un testo propagandistico e sbagliato“. Cosi il senatore Andrea Giorgis, capogruppo Pd in commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.