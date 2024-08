Ddl sicurezza: intesa in capigruppo, in aula alla Camera dopo la pausa estiva**

1 Agosto 2024

Roma, 1 ago (Adnkronos) – Dopo la seduta notturna e le polemiche seguite, i Gruppi hanno trovato un intesa nella capigruppo della Camera dalla quale è emersa l’indicazione di far slittare a dopo la pausa estiva l’approdo in aula del Ddl sicurezza. Il provvedimento sarà chiuso in commissione tra questa e la prossima settimana.