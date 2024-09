Ddl sicurezza: Leoni, ‘mette fine a regime impunità sinistra’

18 Settembre 2024

Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Il decreto sicurezza è importante e noi di Forza Italia lo sosteniamo con convinzione perchè ci consente di mettere fine al regime dell’impunità e al governo dell’insicurezza protratto dal PD negli ultimi dieci anni”. Così Simone Leoni, Responsabile dell’organizzazione di Forza Italia Giovani e segretario regionale del Lazio, intervenendo a 4 di Sera.

“Contiene – ha proseguito – alcune norme che noi riteniamo fondamentali. Primo: il nuovo reato di occupazione abusiva. La sinistra sta dalla parte della Salis e dei suoi amici dei centri sociali. Noi stiamo dalla parte degli italiani per bene, quindi sì a pene più severe per chi occupa le case. Poi c’è il nuovo reato che colpisce gli “ecovandali” che si divertono a bloccare le ferrovie o le strade. Questo non è accettabile perché non si manifesta così. Io di manifestazioni ne ho fatte tante: si manifesta chiedendo i permessi, con i cartelloni, in piazza, pacificamente, non rendendo difficile la vita delle persone”.

“Penso, ad esempio, a chi deve andare lontano per lavoro, ai pendolari, o a chi deve andarsi a curare in ospedale e trova la strada bloccata da un figlio di papà. È una cosa gravissima. Nel decreto abbiamo inserito anche una stretta su una serie di reati legati al terrorismo. Purtroppo dopo il dramma del 7 ottobre il terrorismo, soprattutto di matrice islamista, è un problema con cui l’Occidente, l’Europa e l’Italia devono fare i conti. Tolleranza zero”, ha concluso.