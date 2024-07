Ddl sicurezza: Pd, ‘no a seduta notturna alla Camera, maggioranza si fermi non acceleri’

30 Luglio 2024

Roma, 30 lug (Adnkronos) – “Il Ddl sicurezza contiene norme sbagliate e pericolose. La maggioranza dovrebbe fermarsi, non certo accelerare”. Lo dicono i capigruppo democratici nelle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, Simona Bonafè e Federico Gianassi, sull’ipotesi della volontà della maggioranza di convocare questa sera le commissioni in seduta notturna per accelerare l’esame del provvedimento.

“È una proposta incomprensibile, molti emendamenti non sono stati ancora discussi, ed è grave che i tempi e le prerogative delle commissioni parlamentari vengano piegate per risolvere i problemi interni alla maggioranza”, spiegano.

“Il ddl sicurezza è stato approvato dal governo nel novembre del 2023, sarebbe sufficiente questo per capire che non presenta alcun elemento di urgenza. Peraltro, nel corso dell’esame, è stato riempito di norme bandiera che lo rendono adesso un testo estremamente sbagliato, pericoloso e con gravi elementi di incostituzionalità”, aggiungano gli esponenti del Pd.