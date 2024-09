Ddl Sicurezza: ‘resistenza passiva’ Ciani in aula, ‘follia equipararla a condotta violenta’

17 Settembre 2024

Roma, 17 (Adnkronos) – “Ho preso 30 secondi del mio intervento per spiegare che cosa è la resistenza passiva non violenta. Come vi viene in mente di equipararla a una condotta violenta? Il messaggio che date è protestare pacificamente è un reato”. Così Paolo Ciani del Pd in aula alla Camera, che ha iniziato il suo intervento durante i lavori sul ddl Sicurezza sillabando le parole e dando un esempio di protesta pacifica. “Equivale a gettare benzina sul fuoco e le carceri non ne hanno bisogno”.