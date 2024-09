Ddl sicurezza: Ruffino (Az), ‘bambini continueranno a pagare per colpe non loro’

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Avevamo sperato che nella maggioranza ci fosse la reale volontà di evitare l’inutile crudeltà dei minori in carcere insieme alle madri, purtroppo non è così”. Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Azione e componente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza.

“L’emendamento al ddl sicurezza presentato dai relatori non cambia infatti la sostanza per cui bambini senza colpe continueranno a pagare per reati commessi dalle loro madri – prosegue -. Dispiace che su un tema così delicato, che avrebbe dovuto raccogliere l’attenzione dell’intero Parlamento, prevalgano ancora posizioni ideologiche e non l’interesse dei minori, che dovrebbe essere invece la priorità per tutti”. “I bambini hanno diritto all’infanzia, crescere in un carcere nega loro questo sacrosanto diritto”, conclude Ruffino.