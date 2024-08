Ddl sicurezza: Vaccari (Pd), ‘su cannabis light ha vinto la folle propaganda del governo’

1 Agosto 2024

Roma, 1 ago (Adnkronos) – “Equiparare la cannabis light a quella con Thc è un gravissimo errore e il governo stanotte, stavolta sì con il favore delle tenebre, approvando un emendamento al decreto sicurezza ha deciso di azzerare un settore produttivo che impiega migliaia di persone e fattura oltre 500 milioni all’anno”. Lo dice Stefano Vaccari, del Pd.

“Ha vinto, almeno per ora, la follia propagandistica del governo che pensa così di comunicare un impegno istituzionale contro le droghe che però sono altra cosa rispetto alla cannabis light con potenziale produttivo tra cosmesi, erboristeria, integratori alimentari e florovivaismo. Una scelta sbagliata che colpisce un settore che impegna molti giovani e che avrebbe dovuto essere aiutato e non certo annientato anche perché non ci sono controindicazioni di ordine sanitario”, conclude il capogruppo in commissione Agricoltura e segretario di presidenza della Camera.