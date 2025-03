Ddl spazio: Del Barba (Iv), ‘governo sotto ricatto o complice di Musk?’

6 Marzo 2025

Roma, 6 mar (Adnkronos) – “Il governo lo dica con chiarezza: sulla sicurezza è sotto il ricatto di Musk o è complice di un piano che non vuole comunicare a questo Parlamento?”. Lo ha detto Mauro Del Barba, deputato di Italia viva, nel corso della discussione sul Ddl spazio alla Camera.

“In questo momento storico particolare in cui si licenziano capi di Stato con un tweet definendoli dittatori o si annunciano dazi, non è possibile sottrarsi a una domanda: a chi mi affido per garantire la sicurezza del Paese? Durante i lavori con cui il Parlamento sta rispondendo a questa domanda, irrompe il tweet minaccioso e ambiguo con cui il rappresentante di Musk in Italia dice, in sostanza: ‘se voi vi affidate all’Europa anziché a Elon Musk potete smettere di chiamarci’”, ha aggiunto Del barba.

“Il silenzio del governo fa sospettare o che il governo sia sotto ricatto o che sia complice di un piano sconosciuto. Vogliamo sapere se ci sono accordi o sotterfugi. Quello di oggi è un passaggio cruciale in cui il Parlamento chiede al governo di stare con l’Europa. Proprio per questo motivo, però, anche la minoranza non può schierarsi a favore dell’Ue a giorni alterni. Con l’emendamento che abbiamo sottoscritto, chiediamo quindi di privilegiare l’Europa rispetto alla Nato. E lo stesso deve avvenire per la difesa comune europea e per la difesa dell’Ucraina”, ha concluso.