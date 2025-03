Ddl spazio: Ghirra (Avs), ‘scritto da Musk, mette a repentaglio la sicurezza’

6 Marzo 2025

Roma, 6 mar (Adnkronos) – “Nel silenzio della maggioranza e nella scomparsa dai radar del ministro Urso, si arriva al voto di questo provvedimento che mette a repentaglio la nostra sicurezza e la nostra democrazia. L’economia dello spazio è un florido settore tutto Made in Italy della nostra economia, impiega 230ooo persone, una vera eccellenza , una filiera completa che viene svenduta”. Lo ha detto Francesca Ghirra nella dichiarazione di voto del Gruppo di Avs sul Ddl spazio alla Camera.

“Oggi sappiano chi ha scritto il Salva-Milano ma chi ha scritto questo Ddl? Sappiamo anche questo, lo ha scritto il monopolista privato che potrà accedere a questa partita, cioè Musk. Il nostro governo scondinzola alla corte di Trump, le conseguenze sarà durissime visto che nessuna disposizione regolamenta il controllo esclusivo dei dati al committente, che per noi dovrebbero essere istituzionali ed europei. Invece no, per la destra di Meloni porte aperta a Musk”, ha detto Ghirra.