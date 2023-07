De Laurentiis: “Osimhen via da Napoli? Se Psg offre 200 milioni…”

Luglio 10, 2023

Napoli, 10 lug. (Adnkronos) – Se il Paris Saint Germain offre 200 milioni per Victor Osimhen, il Napoli è pronto a valutare l’offerta record. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, a Sportmediaset, fissa le condizioni per valutare l’eventuale cessione del centravanti nigeriano. “Se c’è Osimhen tanto meglio, se non ci sarà ce ne faremo una ragione e ci sarà sicuramente uno fortissimo che lo potrà sostituire. Ma io credo che Osimhen rimarrà ancora anche nel prossimo anno”, dice De Laurentiis. “L’unico club che potrebbe portarselo a casa è il Paris Saint Germain. Quindi se Nasser Al-Khelaïfi vuole tirare fuori un duecentino noi aspettiamo e poi valutiamo”.

Il Napoli, dopo l’addio dell’allenatore Luciano Spalletti e del ds Cristiano Giuntoli, può aprire un ciclo? “Io me lo auguro. Maradona è stato unico, insostituibile e non replicabile. Il successo del Napoli è stato nel gruppo. Quando noi abbiamo avuto fuori Osimhen per otto partite, le abbiamo vinte tutte con altri giocatori. Abbiamo fatto 24 punti. Siamo convinti di saper lavorare in un certo modo. Com’è che nel cinema riusciamo a fare bingo per decine di anni? Ieri è venuto a trovarmi un possibile nuovo direttore sportivo che mi ha confidato che gli era piaciuto il film Yuppies. Questa cosa mi ha sorpreso e mi ha rallegrato. Ci siamo sempre nutriti dei tanti successi e quindi anche del successo di questo scudetto io credo che si possa trarre il giusto nutrimento per ottenere e fare sempre di più”.