De Matteo (Enel): ‘Trasparenza e coerenza importanti in fase recruiting’

Marzo 9, 2023

Roma, 9 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Nella fase di reclutamento gli ambiti di miglioramento ci sono sempre e la tematica fondamentale è come legare il talento delle singole persone alla mission dell’azienda. E’ importante che il candidati e l’azienda si scelgano a vicenda e in questo mix le cose importanti, nella fase iniziale di recruiting, sono la trasparenza e la coerenza che trovano all’interno dell’azienda”. A dirlo oggi Ilaria De Matteo, head of global recruiting Enel, intervenendo alla terza edizione del Forum talent acquisition di Comunicazione Italiana, l’appuntamento italiano del Digital recruiting e dell’employer branding. L’evento è organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con l’Associazione For Human Community e vede la partecipazione di Adnkronos in qualità di Main Media Partner e di CleverConnect, nCore Hr, Risorse e Tutored in qualità di Partner.

“Il digitale – avverte – aiuta perché in alcuni casi i candidati non sono attivi e bisogna andarli a scovare anche con il social nework, oltre che attraverso i luoghi fisici come le università e i centri di competenza”.

“Sicuramente – sottolinea Ilaria De Matteo – è fondamentale dare al candidato un feedback sia positivo che negativo”.