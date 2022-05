Maggio 26, 2022

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Passione politica e rapporto con il territorio, De Mita è morto da sindaco in carica di Nusco. Caratteristiche essenziali, ieri come oggi, per intraprendere un percorso nelle istituzioni. La politica è una cosa bella, sana, vite come quelle di Ciriaco De Mita ce lo confermano”. Lo scrive sui social il senatore Pd, Andrea Marcucci.