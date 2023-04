Aprile 28, 2023

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Non c’è nessuna crisi politica in atto, anche se ammetto era meglio concludere ieri l’approvzione del Def. I partiti che sostengono il governo Meloni sono uniti nel far sì che oggi venga approvato il documento”. Così il capogruppo Fi, Paolo Barelli, nella dichiarazione di voto in aula alla Camera sulla relazione sul Def.