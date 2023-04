Def: Braga, (Pd), ‘nè pronti, nè affidabili, nè patrioti’

Aprile 28, 2023

Roma, 28 apr (Adnkronos) – Dalla giornata di ieri alla Camera “il messaggio è chiaro, non siete pronti, non siete affidabili, nemmeno patrioti. Non sapete cosa significa avere la responsabilità di guidare un grande Paese come l’Italia”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga, nelle dichiarazioni di voto sul Def.

“Almeno potevate chiedere scusa, lo hanno fatto alcuni, agli italiani per la pessima figura che avete fatto fare al nostro Paese”, ha proseguito la Braga aggiungendo: “Non avete rispetto per il Parlamento. Avete deciso di allungare non il ponte del primo maggio, ma quello del 25 aprile. Magari per capire come festeggiarlo”.

A proposito del Def, la capogruppo del Pd ha tra l’altro parlato di “una visione modesta e limitata sull’economia e lo sviluppo del Paese”.