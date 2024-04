Def: Braga (Pd), ‘voteremo contro un documento vuoto e senza numeri’

24 Aprile 2024

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Oggi votiamo un Def senza numeri. Il Def è orale per recuperare tempo e non svelare, in vista delle elezioni, quali sacrifici costerà agli italiani”. Così Chiara Braga, annunciando la dichiarazione di voto sul Def 2024 a Montecitorio: “il Pd voterà contro questo vuoto documento di economia e finanza”.