Marzo 29, 2023

Roma, 29 mar. (Adnkronos) – Non appena ci sarà l’ok del Cdm, verrà aggiornato il calendario dell’aula di Montecitorio per l’esame del Def. E’ quanto si spiega al termine della capigruppo della Camera. L’aula è pronta per l’esame dalla metà di aprile.