Aprile 27, 2023

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “E’ la prima volta dalla riforma costituzionale del 2012 che uno scostamento non ottiene la maggioranza assoluta”. Così Stefano Ceccanti su twitter a proposito del voto oggi alla Camera in cui è mancata la maggioranza qualificata richiesta per approvare lo scostamento.