Def: Foti (Fdi), ‘movimentismo porta Pd a ispirarsi più al ’68 che al 2023’

Aprile 29, 2023

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Durante la mia dichiarazione sul Def metà dei deputati Pd sono andati fuori, metà sono rimasti dentro. Forse dovevano fare un altro Congresso per decidere. Io ho riletto lo stenografico del mio intervento che è stato politicamente duro, ma non è che i discorsi che mi hanno preceduto fossero stati teneri. Probabilmente, il movimentismo porta gli esponenti del Pd più al 1968 che al 2023″. Così il capogruppo di Fdi, Tommaso Foti, al Tempo.

“I deputati Dem, oltre a lasciare l’Aula, hanno anche abbandonato i lavori della commissione Giustizia per la presenza del sottosegretario Delmastro. Non mi piace questa presunzione di colpevolezza nei suoi riguardi, visto che è un sottosegretario alla Giustizia nel pieno delle sue funzioni e rappresenta il governo in commissione. Dopo quattro mesi dalla vicenda Donzelli, un atteggiamento così barricadero mi sembra censurabile sotto il profilo istituzionale”.