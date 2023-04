Def: Foti (Fdi), ‘scuse a italiani, a Meloni e anche a opposizione’

Aprile 29, 2023

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Avrei di gran lunga preferito che l’incidente successo in Aula non si fosse verificato. Non vi devono essere imbarazzi nella maggioranza: bisogna chiedere scusa agli italiani, al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ed anche all’opposizione”. Così il capogruppo Fdi alla Camera, Tommaso Foti, a Il Tempo.

“Un dibattito importante, come quello sul Documento di economia e finanza, è stato offuscato dalla mancanza del numero sufficiente per approvare a Montecitorio lo scostamento di bilancio. Ed in termini di stile parlamentare, ricordo che Fratelli d’Italia, quando era all’opposizione, ogni volta che c’è stato uno scostamento di bilancio nell’interesse degli italiani, lo ha sempre votato”.