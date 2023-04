Def: Foti, ‘scivolone serva di lezione’

Aprile 27, 2023

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Come ha detto il presidente Meloni, è stato uno scivolone che serve anche da lezione. Inoltre quando i deputati erano 630 una assenza valeva assolutamente molto meno rispetto ad ora che sono 400”. Lo ha dichiarato a Porta a Porta il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Questo deve essere chiaro a tutti e questo episodio lo ha ribadito. In questo caso non c’era nemmeno la questione di essere battuti, perché i voti favorevoli erano 195, e visto in questo caso il voto particolare il quorum era 201. Francamente aver fatto una scivolata di questo tipo su un argomento per noi molto importante ha poca giustificazione. È una lezione per stringere i bulloni da parte di tutti. Peraltro quello di Fratelli d’Italia oggi era il gruppo parlamentare più presente fra tutti”.