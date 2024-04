Def: Guerra (Pd), ‘senza parte programmatica sarebbe contro legge’

8 Aprile 2024

Roma, 8 apr (Adnkronos) – “Il contenuto del Documento di economia e finanza non è un optional, non è una scelta del governo di turno. È disciplinato per legge (n.39/2011). Un Def “leggero”, senza parte programmatica, sarebbe quindi semplicemente contro la legge. Davvero il governo vuole spingersi a tanto?”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro della segreteria dem.