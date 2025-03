Def: in aula alla Camera ad aprile con discussione e voto su risoluzione

27 Marzo 2025

Roma, 27 mar (Adnkronos) – Il Def approderà in aula alla Camera nel mese di aprile, con la discussione che si concluderà con l’approvazione della risoluzione in aula secondo le procedure previste dal regolamento per i documenti di programmazione finanziaria. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.