Def: M5S, ‘governo allo sbando e Giorgetti inadeguato’

Aprile 13, 2023

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – “Tra Def e Pnrr il Governo si dimostra sempre più allo sbando, anche perché sui temi economici è guidato da un ministro inadeguato, sempre più espressione di quei poteri finanziari pro austerità che già in passato hanno fiaccato l’Italia e col suo stesso partito totalmente fuori linea sul Recovery fund. Nell’ultimo Def, scritto nero su bianco, il ministro Giorgetti ha testualmente predicato la moderazione salariale, farfugliando di un’inesistente spirale prezzi-salari, proprio mentre diversi componenti della Bce, in primis l’italiano Fabio Panetta, chiariscono che semmai è in atto una spirale prezzi-profitti. Come fa un ministro dell’economia degno di questo nome a negare che in Italia c’è una questione salariale? Ha mai letto i dati sull’Italia dell’Organizzazione internazionale del lavoro? Lo sa che l’Italia è l’unico Paese Ocse in cui i salari medi sono diminuiti negli ultimi 30 anni?”. Così in una nota i componenti M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato.

“Una delle cause del declino italiano è proprio la moderazione salariale. Tra l’altro, sempre nel Def, Giorgetti scrive che il buon andamento della finanza pubblica, grazie all’incremento del Pil dell’ultimo biennio, è testimoniato da una nettissima diminuzione del fabbisogno di cassa, anche al netto dei fondi Recovery. Dov’è allora il buco di bilancio allarmisticamente diffuso per mesi da Giorgetti e macchinalmente ripetuto dalla premier Meloni? Alla luce del Def, quegli allarmi sono ancora più irresponsabili ed esigono un chiarimento in Parlamento. Per non parlare della più totale e gravissima spaccatura tra il titolare del Mef e il suo stesso partito, la Lega, che non vuole i fondi del Pnrr, mentre il ministro nel Def dice espressamente di volerli spendere tutti. Siamo di fronte a un intollerabile stato confusionale del governo e a una disarmante inadeguatezza del suo principale ministro”, concludono.