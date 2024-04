Def: Magi, ‘documento senza cifre sarebbe ridicolo’

8 Aprile 2024

Roma, 8 apr. (Adnkronos) – “Ma davvero il governo vorrebbe presentare un Def senza indicare le cifre? Sarebbe ridicolo. Meloni e Giorgetti non ridicolizzino l’Italia e vadano in Europa a presentare un documento di finanza pubblica senza trucchi e trucchetti per mascherare il loro fallimento”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.