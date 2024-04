Def: Marattin (Iv), ‘il debito costa e sottrae risorse, così Paese si schianterà’

24 Aprile 2024

Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Il debito costa e questo costo sottrae risorse ad altre cose più importanti come la sanità e la scuola. Quindi quando si fa debito non lo si deve far a cuor leggero. Fatico a capire il concetto di debito come fardello per le prossime generazioni. La verità è che la politica è una grande recita, siamo diventati tutti attori per prendere più voti possibili”. Così Luigi Marattin, deputato Iv, che intervenendo a Montecitorio all’esame del Def 2024, conclude: “O voi vi mettete in testa di smettere di prendere in giro gli italiani, avremo il problema di un paese che si va a schiantare, con noi vestiti da attori di palcoscenico”.