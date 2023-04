Def: Misiani (Pd), ‘manca validazione Upb, serve come serve intervento Giorgetti’

Aprile 28, 2023

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Il governo ha aggiunto nella nuova relazione una nuova finalizzazione dello scostamento 2023 (‘sostenere le famiglie con figli’) senza evidenziare al Parlamento quante risorse saranno destinate a questo obiettivo è quante al sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti. Questo cambiamento in corsa dell’utilizzo dello scostamento 2023 potrebbe modificarne gli effetti macroeconomici. Non si ha però notizia di una nuova validazione da parte dell’UPB”. Così il senatore del Pd Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, intervenuto in commissione Bilancio al Senato.

“Per questo, abbiamo ufficialmente chiesto di fare intervenire in commissione bilancio Senato la presidente dell’UPB e il ministro Giorgetti. Quanto è successo ieri è molto grave, ma il governo non può pensare di cavarsela con un approccio meramente burocratico. Il Parlamento ha diritto a risposte chiare e circostanziate su come verranno utilizzati i soldi dello scostamento definito dalla nuova relazione”, ha aggiunto.