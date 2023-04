Aprile 28, 2023

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Ci prendiamo la nostra quota di responsabilità ma non c’è nessuna crisi politica, nessun messaggio che si voleva dare a qualche ministro e anzi per quando riguarda Giorgetti gli diciamo ‘grazie’ per quanto ha fatto”. Così Riccardo Molinari, capogruppo Lega, in dichiarazioni di voto alla Camera.