Def: Molinari, ‘tutta colpa di furia iconoclasta taglio numero parlamentari’**

Aprile 28, 2023

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Quanto accaduto ieri è “la conseguenza nefasta della furia iconoclasta del taglio linea del numero dei parlamentari senza preoccuparsi del fatto che” i parlamentari sono diminuiti ma “il numero dei presidenti di commissioni, dei sottosegretari, dei ministri è rimasto lo stesso e se un ministro sta lavorando nel suo ufficio non sta facendo il ponte del Primo Maggio ma sta lavorando per la comunità”. Così Riccardo Molinari, capogruppo Lega, in dichiarazioni di voto alla Camera.