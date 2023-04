Def: parla Foti, tensioni in aula, Fontana sospende seduta

Aprile 28, 2023

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Il presidente Lorenzo Fontana ha sospeso la seduta alla Camera per le proteste in aula durante l’intervento del capogruppo Fdi, Tommaso Foti. Il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia ha puntato il dito contro le opposizioni. “Consiglierei alle opposizioni di guardare alle loro assenze, non esiste un ponte per la maggioranza e un ponte per l’opposizione, esiste un comune senso di responsabilità”. Parole che hanno scatenato la reazione in aula delle opposizioni. Di qui a sospensione dell’aula.