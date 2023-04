Def: Ricciardi (M5s), ‘ci aspettavamo le scuse e Meloni al Quirinale’

Aprile 28, 2023

Roma, 28 apr (Adnkronos) – “Devo correggere Giorgetti: i suoi deputati non si rendono conto, noi ci rendiamo perfettamente conto che dobbiamo essere qui a fare quello per cui siamo lautamente pagati. Ci aspettavamo che la presidente Meloni andasse quantomeno a chiedere scusa al Quirinale”. Lo ha detto Riccardo Ricciardi, del M5s, in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto al Def.

“Ieri è stato avanspettaccolo, ma ci preoccupa poco. Il problema è domani, quando ci sarà una tragedia per milioni di italiani e direte che avete salvato il lavoro mentre lo state distruggendo, come state distruggendo il futuro di questo Paese”, ha concluso Ricciardi.