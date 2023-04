Aprile 28, 2023

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Siamo stati costretti a tornare in aula per far rientrare tutti i deputati della maggioranza dopo il grave fatto di sciatteria di ieri che ha visto su una votazione fondamentale la maggioranza andare sotto su un documento di previsioni importanti per famiglie e imprese. Episodio che ulteriormente dimostra che non sono pronti come dicevano di essere e che minano la credibilità del Paese”. Così Elly Schlein parlando con i giornalisti alla Camera.