Def: Tajani, ‘non si può fare tutto ma sono ottimista perché c’è stabilità politica’

24 Aprile 2024

Roma, 24 apr. – (Adnkronos) – “Pur in un momento difficile, dobbiamo essere ottimisti. L’Italia ha sempre saputo superare anche i momenti più difficili. La vicenda del Superbonus, per come è stata gestita, continua a creare dei problemi per quanto riguarda i conti pubblici. Abbiamo fatto delle spese pazze” ora bisogna recuperare. “Allora dobbiamo cercare di recuperare. Non possiamo fare tutto ma voglio essere ottimista e dobbiamo esserlo intanto perché c’è un governo durerà e questo non è di poco conto. I dati elettorali confermano che c’è una maggioranza di elettori che condividono la linea del Governo, quindi c’è una stabilità politica”. Lo ha detto il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, in una conferenza stampa nella sede nazionale azzurra parlando del Def.