Del Rio (Onfoods), ‘un nuovo modello sostenibile per sviluppo agroalimentare’  

Ottobre 17, 2023

Roma, 16 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “La Fondazione Onfoods rappresenta uno dei partenariati del Pnrr, predisposto dal Governo italiano nell’ambito del programma Next generation EU, nello specifico per i fondi previsti per i progetti green e digital. In un periodo di profondi cambiamenti, i progetti di investimento possono rappresentare un primo tassello per la creazione di valore e per l’agevolazione della competitività del futuro sistema produttivo e tecnologico nazionale e comunitario, attraverso un percorso che le realtà aderenti a Onfoods hanno scelto di percorrere insieme”. A dirlo Daniele Del Rio, presidente Fondazione Onfoods, docente Università degli studi di Parma, intervenendo al ‘Primo summit della ristorazione collettiva. nuovo codice appalti, futuro del lavoro, numeri e tendenze dalla generazione z’, organizzato oggi da Cirfood presso il centro di ricerca e innovazione Cirfood district.

“Questo percorso – spiega – vede un gruppo di 26 realtà impegnate nel settore alimenti e nutrizione, con istituti universitari e di ricerca del nostro Paese affiancati anche da Cirfood, e con l’Università di Parma come capofila ed ente proponente della progettualità, impegnate in ambito alimentare sotto il profilo della ricerca, della produzione e dell’innovazione e unite nel percorrere la stessa strada verso l’obiettivo comune di promuovere un nuovo modello di alimentazione sostenibile unico e distintivo”.

“Da questa unione di intenti è quindi nata una proposta progettuale sulla tematica ‘Modelli per un’alimentazione sostenibile’ indicata dal Mur all’interno di uno dei 14 partenariati previsti dal Pnrr. Siamo fieri di aver raggiunto l’ambizioso obiettivo di riunire, sotto l’egida della fondazione Onfoods, tutte le migliori competenze nazionali, pubbliche e private, per affrontare una tematica centrale ed estremamente multidisciplinare come la definizione dei modelli che renderanno l’alimentazione del futuro sostenibile da tutti i punti di vista”, conclude.