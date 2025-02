Dema: Pd, ‘piano inaccettabile, a fianco dei lavoratori’

6 Febbraio 2025

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Anche oggi il Pd è stato al fianco dei lavoratori della Dema. L’incertezza rispetto al futuro di questa realtà resta ancora troppo alta e per questo sosteniamo le richieste pervenute dai sindacati. Il piano industriale presentato non può essere accettabile, specie per quello che accadrebbe allo stabilimento e ai lavoratori di Somma Vesuviana. Rappresenterebbe inoltre l’ennesimo colpo al nostro territorio che già vive troppe crisi aziendali. Per questo continueremo a tenere alta l’attenzione in difesa del lavoro anche in vista dei prossimi tavoli del 13 e del 17 febbraio”. Così i deputati democratici Marco Sarracino, membro della segreteria nazionale Pd, e Arturo Scotto, capogruppo in commissione Lavoro alla Camera.