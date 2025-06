‘Demografia, un patto fra generazioni’, il 24 giugno l’evento Adnkronos Q&A

11 Giugno 2025

(Adnkronos) – La scarsa natalità e l’invecchiamento della popolazione sono trend ormai consolidati. Per invertirli servono decenni. Intanto, è necessario investire per adeguare il mercato del lavoro e le pensioni, agire sul welfare, pubblico e aziendale, e fare leva su servizi adeguati e politiche sociali efficaci per costruire il futuro. Saranno i temi al centro dell’appuntamento con l’evento ‘Demografia, un patto fra generazioni’, per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A, in programma il 24 giugno a partire dalle 10 al Palazzo dell’Informazione.

I lavori saranno aperti dal direttore dell’Agenzia, Davide Desario, e moderati dal vicedirettore Fabio Insenga. Saranno presentati i risultati di un’indagine condotta sul sito e sui social Adnkronos rispetto alla percezione degli utenti delle proprie condizioni di vita e alle loro aspettative. Si confronteranno rappresentanti istituzionali, esponenti politici e delle parti sociali, manager di importanti aziende e figure di spicco del mondo accademico.

In rappresentanza del governo, saranno presenti il viceministro al Lavoro e le Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, e il sottosegretario Claudio Durigon. Hanno confermato la loro presenza, tra gli altri: Maurizio Landini, segretario generale Cgil; Sauro Rossi, segretario confederale Cisl; Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil; Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal; Cecilia Guerra (PD); Paola Ansuini, Direttore Comunicazione – Tutela clientela e educazione finanziaria Banca d’Italia; Elisabetta Barbi, professoressa di Demografia università La Sapienza – Age-It; Guido Castelli, Commissario straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016; Chiara Mancini, vicedirettore generale ABI; Nadia Vavassori, Responsabile fondi pensione aperti di Amundi SGR; Fabio Landazabal, presidente e Ad GSK Italia; Rino Agostiniani, Presidente Società Italiana di Pediatria (SIP); Filippo Breccia Fratadocchi, vicepresidente Nuova Collaborazione; Rosario De Luca, Presidente Consiglio nazionale Ordine Consulenti del lavoro; Antonio Fazzari, General Manager Fater.

Due i temi principali di discussione. ‘L’invecchiamento della popolazione: la necessità di una programmazione’: come risolvere i problemi e valorizzare le opportunità, in ottica di macro e microeconomia; healthy aging, silver economy, educazione finanziaria come leva imprescindibile per le scelte personali. ‘Il welfare e le strategie aziendali’: natalità e cura dei bambini; le soluzioni per genitori e caregiver, la gestione del turnover; lo stimolo alle scelte del decisore politico e il sostegno alla vita di famiglie e cittadini.

Qui il linkper la registrazione e la partecipazione.