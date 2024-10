Depistaggio Borsellino: Caltanissetta, oggi udienza preliminare per 4 poliziotti

3 Ottobre 2024

Palermo, 3 ott. (Adnkronos) – Sarà sciolta questa mattina, al Tribunale di Caltanissetta, la riserva sull’ammissione delle parti civili nell’udienza preliminare dinanzi al gup nisseno per i quattro poliziotti accusati di depistaggio per aver dichiarato il falso deponendo come testi nel corso del processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. Si tratta di Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli. Nella prossima udienza, prevista per il 7 novembre, ci sarà l’eventuale discussione.

Nell’ultima udienza erano state depositate le richieste di costituzione di parte civile e diversi avvocati avevano chiesto la citazione, come responsabili civili, della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero dell’Interno. Il procuratore Salvatore De Luca e il sostituto Maurizio Bonaccorso hanno già sollecitato il rinvio a giudizio dei 4 poliziotti.