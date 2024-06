Depistaggio Borsellino: Corte appello conferma prescrizione per i poliziotti

4 Giugno 2024

Caltanissetta, 4 giu. (Adnkronos) – La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la prescrizione del reato di calunnia aggravata per i poliziotti Mario Bo e Fabrizio Mattei. La sentenza è arrivata dopo otto ore di camera di consiglio. A parziale riforma della sentenza di primo grado è stato invece dichiarato prescritto il reato anche per il terzo poliziotto imputato Michele Ribaudo che in primo grado era stato assolto. La sentenza è stata emessa dal Presidente della Corte Giovanbattista Tona. Il procuratore generale di Caltanissetta, Fabio D’Anna, al termine di una requisitoria fiume, lo scorso aprile, aveva chiesto la condanna a 11 anni e 10 mesi di carcere per Mario Bo e 9 anni e 6 mesi ciascuno per Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Le stesse pene richieste nel processo di primo grado. Sono accusati di calunnia aggravata per aver costruito a tavolino falsi pentiti, inducendoli a mentire, per depistare le indagini sulla strage di via D’Amelio. Il tribunale di Caltanissetta, in primo grado, il 12 luglio 2022, aveva dichiarato prescritte le accuse contestate a Mario Bo e Fabrizio Mattei, mentre il terzo imputato, Michele Ribaudo venne assolto.

“Le indagini, fin da subito dopo la strage, hanno subito un inquinamento probatorio”, aveva ribadito in requisitoria il Procuratore generale D’Anna. Che tirava in ballo anche l’apparato dello Stato. Cioè i magistrati che 30 anni fa si occuparono delle indagini. “Leggendo la sentenza ci accorgiamo e non possiamo esimerci nel dire che a questo inquinamento probatorio ha contribuito anche il comportamento di alcuni colleghi. Colleghi poco attenti che non sono stati in grado di cogliere elementi di indici di falsità dell’ex collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino”, aveva detto.