Depistaggio Borsellino: difesa poliziotto Maniscaldi, ‘provato che ha sempre detto il vero’

13 Novembre 2024

Caltanissetta, 13 nov. (Adnkronos) – “E’ documentalmente provato che quanto dichiarato dall’ispettore Vincenzo Maniscaldi è sempre stato vero”. Lo ha detto l’avvocato Giuseppe Panepinto nel corso della discussione davanti al gup di Caltanissetta David Salvucci, nell’udienza preliminare che vede imputati 4 poliziotti accusati di depistaggio sulle indagini sulla strage di via D’Amelio. “Non non solo non c’è una ipotesi di condanna ma non doveva essere neppure formulato il capo di imputazione”, ha detto Panepinto. “Non c’è alcuna falsa dichiarazione nell’annotazione”, dice il legale.