Depistaggio Borsellino: l’autodifesa del poliziotto Maniscaldi al gup, ‘Mai mentito al processo’

7 Novembre 2024

Caltanissetta, 7 nov. (Adnkronos) – “Non ho reso false dichiarazioni” durante il processo a Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, i tre poliziotti accusati di concorso in calunnia aggravata dall’avere favorito Cosa nostra. Lo ha detto, rendendo dichiarazioni spontanee, nel corso dell’udienza preliminare al Tribunale di Caltanissetta, Vincenzo Maniscaldi, uno dei 4 poliziotti accusati di depistaggio sulla strage di via D’Amelio, dopo l’interrogatorio nel corso del processo ai tre colleghi. Sono quattro le condotte che vengono contestate a Maniscaldi, imputato insieme con Giuseppe Di Gangi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, già parte del pool investigativo “Falcone Borsellino” guidato dall’ex Capo della Squadra mobile Arnaldo La Barbera. Come ricorda il suo legale, l’avvocato Giuseppe Panepinto, nel corso delle dichiarazioni spontanee di Maniscaldi, il poliziotto avrebbe dichiarato il falso nel corso dell’udienza dibattimentale a carico di Bo “nel momento in cui Giuseppe Orofino avrebbe riferito al Tribunale che già alla data del 10 agosto 1992 avrebbe denunciato lo smarrimento del documento della 126”.

Orofino venne arrestato nel 1993, poi condannato in via definitiva e quindi assolto nel processo di revisione nel 2017. Ad accusare il carrozziere e altre 6 persone era stato il falso pentito Vincenzo Scarantino che si era autoaccusato di avere partecipato alla strage insieme a Salvatore Candura, anche lui calunniatore. Secondo l’accusa iniziale, supportata dalle indagini del gruppo di investigatori Falcone-Borsellino capitanato da Arnaldo La Barbera, Orofino avrebbe fornito una targa pulita per la 126 rubata – che avrebbe anche tenuto nella sua officina – utilizzata come autobomba in via Mariano D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992 per uccidere il procuratore aggiunto Paolo Borsellino e gli agenti della Polizia di Stato Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

L’avvocato Panepinto ha poi ricordato la seconda contestazione a Maniscaldi: “Nell’ambito dello stesso procedimento penale avrebbe dichiarato falsamente che i brogliacci della trascrizione dell’intercettazione telefonica presso l’abitazione di Vincenzo Scarantino a San Bartolomeo al Mare, avrebbe dichiarato falsamente che dovevano essere sottoscritti i brogliacci anche da un ufficiale di Polizia giudiziaria che non aveva partecipato all’ascolto”. “Era una frase di considerazione generale- spiega Maniscaldi – ho dato la mia idea che poteva succedere, perché succedeva molto spesso anche alla Squadra mobile di Palermo. Perché prima di andare al gruppo ‘Falcone e Borsellino’ mi capitava che il collega si dimenticasse di mettere una firma”.

Poi Vincenzo Maniscaldi ha parlato del funzionamento della sala d’ascolto per ascoltare le conversazioni di Scarantino, che da poco aveva iniziato a collaborare con i magistrati. “Era una prevenzione, non era un servizio importante. Lui poteva solo fare telefonate ma non riceverle. Noi non sapevamo quando telefonava e a chi telefonasse”. Alla domanda dell’avvocato Giuseppe Panepinto su chi facesse l’attività per le intercettazioni presso l’abitazione di Vincenzo Scarantino, Maniscaldi risponde: “A volte saliva l’operatore e diceva: ci sono delle telefonate. L’attività di ascolto la faceva l’ufficiale e non l’agente”. E aggiunge: “Non avevamo una presenza fissa nella sala d’ascolto ma ci recavamo saltuariamente. La mattina accompagnavamo i figli di Scarantino a scuola e poi passavamo alla sala ascolto, se c’erano telefonate le ascoltavamo”.