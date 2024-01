Depistaggio Borsellino: pentito Galatolo, ‘Faccia da mostro faceva parte dei servizi deviati’**

Gennaio 16, 2024

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) – Giovanni Aiello, detto ‘Faccia da mostro’, “faceva parte dei servizi segreti deviati. Io l’ho visto più volte in vicolo Pipitone, all’Acqusanta. Veniva spesso nel periodo tra l’84 e l’85, fino all’arresto di Madonia”. A dirlo al processo d’appello sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio. Aiello era un ex poliziotto della Squadra Mobile di Palermo con passato nei servizi, conosciuto alle cronache come “Faccia da mostro” e finito al centro di alcune vicende controverse. E’ morto d’infarto nel 2017. Aiello era stato iscritto nel 2015 nel registro degli indagati con i boss Gaetano Scotto e Salvino Madonia. Per i capi mafia la procura aveva chiesto l’archiviazione, ma il giudice respinse l’istanza ordinando nuove indagini tra le quali il confronto fra il padre della vittima e Aiello.