Depistaggio Borsellino: pentito Onorato, ‘dopo omicidio Lima si progettò uccisione La Barbera’

Gennaio 9, 2024

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) – Dopo l’omicidio dell’europarlamentare Salvo Lima, avvenuto nel marzo del 1992, il ‘picciotto’ di Cosa nostra “Salvatore Biondino portò una lista di persone che dovevano essere uccise, e nell’occasione mi disse che si doveva progettare di uccidere anche Arnaldo La Barbera. Io mi recai a studiare l’abitudine e i movimenti di La Barbera all’hotel Perla del Golfo a Cinisi. Lì studiavo le abitudini di La Barbera. Mentre ero alla Perla del Golfo e con Giovanni Ferrante studiavamo come farlo saltare in aria, fu ucciso Borsellino e quel giorno io ero alla Perla del Golfo”. Lo ha detto il pentito di mafia Francesco Onorato proseguendo la sua deposizione al processo d’appello sul depistaggio sulla strage di via D’Amelio. “L’indomani della strage Borsellino a La Barbera gli rinforzano la scorta che non se ne andava più – ha proseguito -Mentre ero alla Perla del Golfo mi chiamò mio cugino, che era vicedirettore alla Perla del Golfo, e mi avvisò che c’erano andati i carabinieri e gli avevano comunicato che li’ dormiva un mafioso, cioè Onorato. Poi andai latitante e l’omicidio di La Barbera non si fece più”.