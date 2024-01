Depistaggio Borsellino: pentito Onorato, ‘Scarantino era un povero spacciatore’

Gennaio 9, 2024

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) – “Io conoscevo Vincenzo Scarantino, poverino, era uno spacciatore di strada che non c’entrava niente con la strage di via D’Amelio, conoscevo anche il fratello di Scotto, anche lui non c’entrava nulla. Conoscevo tutti a Palermo, si vedeva che era una cosa che non c’entrava niente. Anche perché parlando con Pino Galatolo lui mi diede la conferma che stavano cercando di deviare le indagini”. A dirlo è il pentito Francesco Onorato proseguendo la deposizione al processo d’appello sul depostaggio sulla strage di via D’Amelio.